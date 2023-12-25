«Темные шторы»: Катя Лель озвучила основные условия своего райдера

Певица Катя Лель в разговоре с «Пятым каналом» заявила, что считает темные шторы и живой звук на концертах основными условиями своего райдера.

«Райдер — это главное живой звук, темные шторы, потому что я спать не умею без темных штор, это подушка ортопедическая, отели, машины бизнес-класс, ну и все», — отметила Лель.

При этом она призналась, что на фоне недавнего успеха своего трека «Мой мармеладный» увеличила сумму гонорара в пять раз. Лель также предположила, что пожелала бы россиянам на Новый год любить друг друга и жить в осознанной энергии света. Исполнительница призналась, что ничего более «хайпового» придумать не смогла.

«Я бы сказала — россияне любимые, наше время пришло и завтра время за нами. Поэтому давайте любить друг друга и жить в осознанных энергиях света и любви. И самое главное, любовь — это то, что делает нас сильнее и спасет», — улыбнулась Лель.

Хит певицы Кати Лель 2004 года «Мой мармеладный» оказался в трендах 20 ноября — после того, как завирусился в TikTok. Трек вошел в число лидеров чарта Viral 50 Spotify. Артистка назвала популярность песни «российской победой». По словам исполнительницы, успех композиции в TikTok привлек к ней внимание со стороны зарубежных партнеров.

Ранее Стас Садальский признался, что был удивлен поведению «российской элиты» на вечеринке Ивлеевой.