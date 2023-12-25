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Инстасамка захотела сделать из своих имплантатов арт-объект: «Прямо кровавые»

Рэперша Инстасамка заявила, что хотела сделать из своих имплантатов арт-объект

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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэперша Инстасамка (Дарья Зотеева — настоящее имя) призналась в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой», что думала об удалении имплантов ягодиц.

Инстасамка отметила, что после удаления имплантов хотела бы сделать из них арт-объект.

«Если вытащу, хотела их прям такие кровавые, чтобы засохла эта штука, и поставить их как арт объект в стеклянный куб», — поделилась артистка.

В октябре Зотеева призналась, что пожалела о пластике ягодиц у хирурга Тимура Хайдарова. По словам Инстасамки, она столкнулась с унижениями после вмешательства. Она не могла самостоятельно сходить в уборную в период восстановления, из-за чего обратилась за помощью к медикам.

Помимо самой артистки, пластику у Хайдарова сделала и ее свекровь. После начала конфликта хирурга с певицей Славой Инстасамка показала результат его работы.

Рэперша заявила, что хирург был с ней на связи день и ночь. Хайдаров также поддерживал связь и со свекровью Инстасамки, а также оперативно решал необходимые задачи. Певица заверила, что рекомендовала Хайдарова без зазрения совести многим своим знакомым.

Ранее Виктория Боня рассказала, чему удивилась по приезде в США.

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