Ольга Орлова о «голой» вечеринке Ивлеевой: «Никто не идеален»

Певица и телеведущая Ольга Орлова заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что на «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой был перебор.

Однако Орлова уверила, что организаторы и гости мероприятия никого не хотели оскорбить или обидеть чьи-то чувства. По ее мнению, все до единого извлекли хороший урок из произошедшего. Она отметила, что на медийных личностях любит огромная ответственность за свои поступки, но никто не идеален.

«Мы все ошибаемся. И, наверное, еще не один раз ошибемся. Признаю, что это был перебор, выводы сделаны, будем работать над собой дальше», — заявила телеведущая.

Орлова уточнила, что вечеринка Ивлеевой была закрытым мероприятием, посвященным неизданным фото для мужского журнала Playboy. По словам артистки, в связи с этим, дресс-код был с «фривольным подтекстом», но с уточнением «насколько вы можете себе это позволить».

«Я уверена, что все отнеслись к этому с юмором и пришли как кто «накреативил». Я сейчас не имею ввиду парня с носком», — отметила певица.

Орлова уточнила, что второй раз не пойдет на похожее мероприятие.

После публикации этого высказывания, некоторые пользователи обвинили Орлову в том, что она якобы «оправдывается» за посещение вечеринки.

«Я не оправдываюсь. Я объяснила. Невозможно же сделать вид, что ничего не происходит», — заключила артистка.

Ранее Стас Садальский признался, что был удивлен поведению «российской элиты» на вечеринке Ивлеевой.