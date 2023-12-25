«Неловко за нее»: Кучера оценил извинения Ивлеевой после вечеринки в Москве

Телеведущий и актер Оскар Кучера в своем Telegram-канале осудил Настю Ивлееву за извинения после скандальной вечеринки в московском клубе.

«Все деньги за второй день вечеринки Анастасия пообещала передать в благотворительные организации, «потому что это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе». Ну как-то даже неловко за нее! Ну уж если устроила муть, так уж стой на своем! А то как жареным запахло, сразу река в другую сторону потекла.... Дешево», — написал Кучера.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Недавно блогерша Ивлеева записала видео с извинениями за «голую» вечеринку в Москве. Ивлеева уточнила, что мероприятие планировалось как презентация фотографий, сделанных для журнала Playboy. Она добавила, что дресс-код — «почти голый» — соответствовал тематике вечеринки, а гости продумывали образы самостоятельно.

Ранее Елену Блиновскую заметили на вечеринке во время домашнего ареста.