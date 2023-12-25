Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Адвокат Vacio признался, что в полиции обещали не сажать рэпера

Адвокат Vacio Роман Попов заявил, что сотрудник полиции обманул рэпера

close
100%
Московские суды общей юрисдикции' class="item-image" >
Телеграм-канал Московские суды общей юрисдикции

Адвокат рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) Роман Попов признался, что изначально полицейские уверяли музыканта, что его не будут привлекать к административному аресту из-за появления в одном носке на половом органе на вечеринке у Насти Ивлеевой. Его слова передает «СтарХит».

«Вечером 21 января в клуб «Мутабор» приехали сотрудники полиции, ознакомились с видео с камер наблюдения и попросили сотрудника клуба позвонить Васе и приехать в клуб. Вася сдержал свое слово и приехал», — заявил защитник.

Попов намерен подать жалобу на сотрудников полиции, которые заключили с Васильевым словесный договор.

22 декабря Vacio из суда извинился за участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.

Vacio оштрафовали и арестовали на 15 суток за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Его признали виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), за что дали 15 суток административного ареста. Васильева также оштрафовали на 200 тыс. рублей по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»).

Ранее Киркоров оправдался перед Дмитрием Песковым за участие в вечеринке Ивлеевой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами