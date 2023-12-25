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У концерта Анны Asti появится цифровая премьера

Трехдневный концерт Анны Asti выйдет 5 января в сети

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Евгений Стукалин/KION

Трехдневный концерт певицы Анны Asti «Феникс» выйдет 5 января в онлайн-кинотеатре KION. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса.

«Сев в гримерке после заключительного концерта, я сказала лишь одну фразу: «Уже правда все?» Несмотря на невероятно сложную подготовку, на ежедневные репетиции, на то, что мой организм не был готов к таким сложным концертам подряд и даже голос мой подвел, мы это сделали», — вспомнила о своих концертах певица.

На выступлениях, которые состоялись в МТС Live Холл в октябре, артистка исполнила песни из своего дебютного альбома и новой пластинки «Царица». Все три дня Asti выступала более двух часов, ее бенефис сопровождали хореографические выступления и акробатические трюки, пиротехника и уникальные спецэффекты.

На шоу над зрительным залом летала фигура феникса, когда исполнительница пела одноименную композицию. За время своего выступления Asti сменила около 9 образов и пела на высоте 15 метров.

22 октября Анна Asti признавалась, что делала укол адреналина после трех сольников в Москве. Исполнительница провела подряд три концерта, которые посетили больше 25 тыс. человек.

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