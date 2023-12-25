Политолог: Ближний Восток подошел к опасному рубежу

Ближний Восток подошел к опасному рубежу. Израиль, ведя боевые действия в секторе Газа и угрожая при этом «Хезболле», все еще надеется на помощь США. Об этом в своем обзорном материале, который приводит Tsargrad.tv, написал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

«Израиль, грозящий также «Хезболле» (эта шиитская группировка намного сильнее ХАМАС) войной на юге Ливана, вообразивший <...> что ему все позволено. Но продолжающий про себя надеяться, что его по традиции прикроют американцы, которым сейчас совсем не до израильтян. Внутри США разлад, бюджета нет, денег у Пентагона поэтому тоже <...> а тут еще грядет война на Ближнем Востоке, Тайвань», — написал Латышев.

25 декабря в Израиле сообщили, что рассматривают возможность отказаться от ликвидации лидеров радикального палестинского движения ХАМАС, чтобы попытаться обменять их на остающихся в секторе Газа заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС вернул 110 пленных заложников.

5 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала третью часть наземной операции в палестинском анклаве и окружила город Хан-Юнис.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ нанес удар по 200 целям в секторе Газа.