Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Киркоров отказался играть нечисть из-за проклятия

Певец Киркоров признался, что отказался от участия в шоу Навки из-за проклятия

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с kp.ru, что изначально фигуристка Татьяна Навка приглашала его на роль черта в новогоднем спектакле «Вечера на хуторе», однако он отказался.

«Я просто вспомнил о проклятии этой роли. Тысячу раз пожалел о том, что сыграл черта в давнем музыкальном фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки». Именно после исполнения этой роли в моей жизни начался не самый приятный личный период. <...> Когда на меня посыпались все эти «розовые кофточки», я пошел в храм, и батюшка запретил мне играть чертей», — заявил артист.

Певец добавил, что с тех пор не изображает нечисть. На шоу Навки эту роль озвучил Григорий Лепс, а Филипп Киркоров подарил свой голос графу Потемкину.

В 2001 году вышел фильм по мотивам произведения Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством», где в одну из ролей исполнил Филипп Киркоров. В том же году у исполнителя начались проблемы в отношениях с Аллой Пугачевой, но официально пара развелась только в 2005 году.

Недавно сообщалось, что Киркоров пообщался с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки. В совместной беседе певец оправдался за участие в вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, отметив, что пошел туда из-за обещания.

Ранее сообщалось, что комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) отпраздновал с Аллой Пугачевой никелевую свадьбу.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами