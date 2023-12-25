Киркоров отказался играть нечисть из-за проклятия

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с kp.ru, что изначально фигуристка Татьяна Навка приглашала его на роль черта в новогоднем спектакле «Вечера на хуторе», однако он отказался.

«Я просто вспомнил о проклятии этой роли. Тысячу раз пожалел о том, что сыграл черта в давнем музыкальном фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки». Именно после исполнения этой роли в моей жизни начался не самый приятный личный период. <...> Когда на меня посыпались все эти «розовые кофточки», я пошел в храм, и батюшка запретил мне играть чертей», — заявил артист.

Певец добавил, что с тех пор не изображает нечисть. На шоу Навки эту роль озвучил Григорий Лепс, а Филипп Киркоров подарил свой голос графу Потемкину.

В 2001 году вышел фильм по мотивам произведения Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством», где в одну из ролей исполнил Филипп Киркоров. В том же году у исполнителя начались проблемы в отношениях с Аллой Пугачевой, но официально пара развелась только в 2005 году.

Недавно сообщалось, что Киркоров пообщался с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки. В совместной беседе певец оправдался за участие в вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, отметив, что пошел туда из-за обещания.

Ранее сообщалось, что комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) отпраздновал с Аллой Пугачевой никелевую свадьбу.