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София Коппола пожаловалась на маленькие бюджеты из-за того, что она женщина

София Коппола заявила о своей борьбе за бюджет с мужчинами-режиссерами

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Global Look Press

Известный режиссер София Коппола рассказал о создании фильмов с низким бюджетом, потому что, будучи женщиной-режиссером, она не склонна получать такие огромные бюджеты, как ее коллеги-мужчины. В беседе с BBC News создательница фильма «Присцилла: Элвис и я» поделилась, как ей пришлось проявить творческий подход к этой киноленте из-за его относительно небольшого бюджета в 20 миллионов долларов.

«Я просто вижу, как все эти люди получают сотни миллионов долларов, а потом я борюсь за крошечную часть этой суммы», — пожаловалась Коппола. Она добавила: «Я думаю, что это просто пережиток культуры этого бизнеса. Это расстраивает, но я всегда борюсь. И я просто счастлив, что могу снимать свои фильмы независимо и находить людей, которые в них верят».

Еще одна проблема, с которой столкнулась режиссер при работе над фильмом «Присцилла», заключалась в невозможности использовать в проекте музыку Элвиса Пресли. Она изначально хотела получить три песни короля рок-н-ролла, но знала, что есть вероятность, что она не сможет получить права. Поэтому вместо этого она обратилась к мелодии другого музыканта.

«Для меня очень важно, чтобы в конце была Долли Партон, чтобы в конце был женский голос», — объяснила Коппола свой выбор. В завершении киноленты прозвучала песня Партон «Я всегда буду любить тебя».

«Присцилла» Софии Копполы получила семиминутные овации в Венеции.

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