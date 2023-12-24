Юлианна Караулова трогательно поздравила мужа с днем рождения

Певица Юлианна Караулова опубликовала семейную фотосессию в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и трогательно поздравила мужа Андрея с днем рождения.

«С днем рождения, моя половина. Все самое главное – лично и на ушко. А тут просто скажу, что нам всем очень повезло, что среди нас есть такой добрый и чуткий человек с большой душой и классным чувством юмора и просто потрясающий музыкант, который любит, слышит, делает и чувствует музыку так, как никто другой», — написала Караулова.

Исполнительница замужем за саунд-продюсером Андреем Черным, с которым познакомилась еще на проекте «Фабрика звезд». В 2016 году он сделал предложение возлюбленной, через год пара расписалась, а свадебная церемония состоялась в 2021 году. Караулова признавалась, что тайно вышла замуж, поскольку не хотела, чтобы о торжестве узнали СМИ и публично обо всем рассказали.

У супругов есть общий ребенок, певица родила сына 29 мая 2021 года, мальчика назвали Александром. Артистка признавалась, что мать помогает ей не только с воспитанием сына, но и с домашними делами. По словам знаменитости, родительница «обожает кулинарить».

Ранее Наталья Сенчукова рассказала о причинах развода сына спустя девять месяцев после свадьбы.