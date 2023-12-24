Гарик Харламов назвал Лещенко «динозавром» и выразил ему респект

Юморист Гарик Харламов на шоу «Кстати» с Бастой рассказал, как Лев Лещенко поведал ему историю о своей службе в армии.

«Настолько Лев Валерьянович легенда! Это надо понимать! Мы же все привыкли, что Лещенко это Лещенко. Недавно мы были на одном мероприятии. Я поворачиваюсь к нему и говорю: «Рэспект, просто потому что вы динозавр. Вы единственный, кто у нас остался великий», — вспомнил Харламов.

По словам комика, в ответ на это Лещенко ему рассказал, что во времена его службы в армии ровно через реку служил американский певец Элвис Пресли. Харламов заверил, что сказанное музыкантом является правдой, и уточнил, что Лещенко в свое время служил в Германии.

«Поэтому Лев Валерьянович вам отдельный низкий поклон», — подчеркнул комик.

В конце октября Харламов признался, что ему было тяжело начинать общение с актрисой Ларисой Гузеевой на съемках фильма «Теща». Однако, по словам Харламова, им удалось найти общий язык. Комик подчеркнул, что во время совместных съемок актеры даже стали близкими друзьями.

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