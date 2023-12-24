Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Агата Муцениеце призналась, что больше всего сожалеет о двух упущенных ролях в кино

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась, что Бортич сыграла в «Фишере» вместо нее

close
100%
Пресс-служба Start

Актриса Агата Муцениеце в предновогоднем выпуске шоу «Света вокруг света» рассказала, о каких упущенных ролях сожалеет больше всего.

«Все снимают своих жен. Мне это надоело. Любовниц, сестер! Это панибратство мне надоело», — пошутила Муцениеце.

Артистка уточнила, что должна была сыграть в сериале «Фишер» про опасного преступника, но роль досталась Саше Бортич. Муцениеце убеждена, что смогла бы лучше попасть в роль и передать дух того времени. Помимо этого, актриса сожалеет об упущенной роли в сериале «Госпожа», так как авторами проекта были ее друзья. К тому же, отметила актриса, ей очень шел фиолетовый парик.

«Я прямо мечтала, что это буду я. Сериал «Госпожа» писали мои друзья. Я пришла на пробы. Я не стала смотреть, потому что мне было больно. Мы там латекс надевали, плетки брали. Женщина была режиссером, мы все репетировали, классно получалось», — резюмировала артистка.

Недавно Агата Муцениеце опровергла слухи о том, что эмигрировала из России. Муцениеце призналась, что приехала с детьми на родину, в Латвию, чтобы навестить мать и разобраться с просроченными документами. Артистка уверила, что не планирует переезжать из Москвы в Ригу.

Ранее Филипп Киркоров оправдался перед Дмитрием Песковым за участие в вечеринке Ивлеевой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами