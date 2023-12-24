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В Госдуме призвали не принимать извинений от участников вечеринки Ивлеевой

Депутат Драпеко заявила, что гости вечеринки Ивлеевой измарались на всю жизнь

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iamgeegun/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Telegram

Депутат Госдумы Елена Драпеко в беседе с «Говорит Москва» призвала не принимать извинения и деньги от участников вечеринки блогера Насти Ивлеевой.

«Я считаю, что вообще не надо эти деньги брать — они грязные. А вечеринки эти запретить, как нарушающие общественную нравственность. И никакие извинения принимать не надо. Это сознательное нарушение норм общественной морали. И все, кто там был, измарались на всю жизнь. Это ужасно», — возмутилась Драпеко.

Политик считает, что подобную форму деятельности стоит не только осуждать, но и запрещать на законодательном уровне. По мнению Драпеко, гостям вечеринки в качестве наказания надо ограничить доступ в информационное пространство. При этом депутат призналась, что пока не знает, как реализовать свою идею. Драпеко считает, что немало людей хотят оградить звезд от гнева общественности.

Недавно блогерша Ивлеева записала видео с извинениями за «голую» вечеринку в Москве. Ивлеева уточнила, что мероприятие планировалось как презентация фотографий, сделанных для журнала Playboy. Она добавила, что дресс-код — «почти голый» — соответствовал тематике вечеринки, а гости продумывали образы самостоятельно.

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