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Звезда «Женского стендапа» рассказала, как отреагировала на просьбу возлюбленного похудеть

Юмористка Щербакова рассталась с возлюбленным, который попросил ее похудеть

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varjauletela/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юмористка и звезда «Женского стендапа» Варвара Щербакова на YouTube-шоу «Бабские истории» вспомнила, как один из кавалеров настойчиво просил ее похудеть ради романа.

«Я в себя настолько сильно не верила, что клевала на любое внимание в свою сторону, и когда появился молодой человек, который проявил ко мне какой-то интерес, решила, что он мне нравится. Он был так активен, хотел свиданий… Очень у него был мужской, маскулинный вайб», — рассказала Щербакова.

По словам девушки, ее кавалер был обходителен, уважал женщин и открыто говорил о своих серьезных намерениях. Щербакова рассказала, что ее экс-возлюбленный мечтал прийти в караоке и пить, в то время как его избранница поет. В определенный момент мужчина попросил Щербакову похудеть, если та и дальше хочет продолжать отношения. Юмористка возмутилась такой просьбе, а также призналась, что фигура без лишних килограммов иногда дается ей ценой своего здоровья.

«Моя подруга зачем-то у него спросила, типа, если тебе Варя не была нужна, зачем же ты с ней тогда строил отношения? Он сказал: «Я просто хотел попробовать секс с полной девушкой». Я во многом из-за этого из Хабаровска и уехала», — рассказала Щербакова.

Ранее Зацепин заявил, что сохранил хорошие отношения с Пугачевой.

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