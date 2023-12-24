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Волочкова призналась, что ее не пригласили на вечеринку к Ивлеевой

Балерина Анастасия Волочкова обозвала участников вечеринки Насти Ивлеевой

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Volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не знает о скандальной вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, так как экс-солистку Большого театра никто не приглашал на мероприятие. Ее слова передает «Пятый канал».

«Мне просто настолько безразлично, что состоялось. Помимо того, что я осуществляю. Я очень счастливый человек. Я не имею отношения к этим всем премиям для лохов, вот к этим мероприятиям каким-то. И не хочу ни знать, ни видеть тех людей, которые там были», — отметила танцовщица.

Волочкова посетовала на то, что обществу больше интересно читать о «быдле», которое присутствовало на вечеринке Ивлеевой, нежели творчество балерины.

Недавно блогерша Ивлеева записала видео с извинениями за «голую» вечеринку в Москве. Ивлеева уточнила, что мероприятие планировалось как презентация фотографий, сделанных для журнала Playboy. Она добавила, что дресс-код — «почти голый» — соответствовал тематике вечеринки, а гости продумывали образы самостоятельно. Телеведущая подытожила, что вырученные деньги за второй день вечеринки пойдут на благотворительность.

Ранее сообщалось, что Мизулина хочет ограничить песни рэпера Vaciо в России после «голой» вечеринки.

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