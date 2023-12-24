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Мизулина планирует обратиться в Генпрокуратуру из-за контента рэпера Vaciо

Мизулина хочет ограничить песни рэпера Vaciо в России после «голой» вечеринки

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила в своем Telegram-канале, что ее организация планирует обратиться в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить контент рэпера Vacio.

«Возмущенная мамочка двоих детей обратилась к нам по поводу так называемого творчества «талантливого» рэпера, который бегал на скандальной тусовке в носке на известном месте», — отметила Мизулина.

Она уточнила, что хочет ограничить подобный контент на территории РФ и подытожила свой пост фразой: «Запредельный треш».

До этого рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) извинился за участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.

Vacio оштрафовали и арестовали на 15 суток за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Его признали виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), за что дали 15 суток административного ареста. Васильева также оштрафовали на 200 тыс. рублей по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»).

Позднее в Госдуме порассуждали об отправке Васильева на спецоперацию. Депутат Милонов выступил против подобной инициативы.

Ранее блогерша Ивлеева заявила, что предупреждала рэпера Vacio о неуместном образе.

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