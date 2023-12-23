Александр Малинин раскритиковал вокал сына

Певец Александр Малинин раскритиковал своего сына Никиту в шоу «Фантастика». Об этом сообщает издание «СтарХит».

Член жюри Александра Ребенок предположила, что под аватаром Трубадура может скрываться сын Малинина Никита. Однако артист отверг это. По мнению исполнителя, человек, скрывающийся за персонажем, поет намного лучше его сына. Он заявил, что Никите необходимо «немножко подучиться вокалу».

«А по некоторым акцентам и тембру голоса я понял, что с Трубадуром мы когда-то пели дуэтом. Я его не буду продавать, сами догадывайтесь. Но у него хорошее академическое образование, уверяю, он бы мог петь оперу», — заявил артист.

Никита Малинин родился в союзе певцов Александра Малинина и Инны Курочкиной. В 2003-м он прошел кастинг шоу «Фабрика звезд».

Малинин-младший рассказывал, что ощутил «первые симптомы» звездной болезни уже после завершения эфиров шоу — во время старта концертного тура участников третьей «Фабрики звезд».

На его состояние также повлияло возникшее напряжение в отношениях Никиты и его отца. Справиться с кризисом ему помогла работа.

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