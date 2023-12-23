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Звезда «Мажора» рассказал, как относится к предложениям выпить алкоголь

Актер Денис Шведов признался, что игнорирует предложения выпить спиртное

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Актер Денис Шведов, наиболее известный по роли в сериале «Мажор», рассказал Hello!, что уже давно ведет здоровый образ жизни.

«Я не пью, и если меня настойчиво уговаривают выпить, начинаю думать: «Зачем мне это? Где мой мотоцикл? Можно, я уеду?» — улыбнулся Шведов.

Артист также признал, что пользуется собственной системой питания, так как здоровый и сильный организм необходим актеру для работы. Шведов пожаловался, что временно забросил спорт, так как устает от большого количества проектов. Однако артист намерен в скором времени вернуться к физической активности, потому что считает это необходимой частью профессии актера. При этом Шведов отметил, что как и многие другие люди хотел бы просто лежать на диване и отдыхать.

«Недавно я завершил работу в одном проекте, где много трюковых и экшен-сцен — я бы и половины всего этого не сделал, если бы не занимался спортом. Летом была съемка со сценой драки с двадцатью китайцами на мечах. Да и из «Последнего героя» я бы сразу вылетел, если бы до него, во время пандемии, не занимался йогой», — уточнил актер.

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