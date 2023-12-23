Продюсер раскрыл, кто из российских артистов наиболее востребован в Дубае

Продюсер мероприятий в Дубае Максим Берин в интервью «СтарХиту» рассказал, кто из российских звезд наиболее востребован в столице ОАЭ.

«Баста очень востребован, это топовый артист, на которого всегда идут зрители. Зиверт, Мот очень популярны. Конечно, это и Гриша Лепс, и Леня Агутин, и Валера Меладзе. Они из того пула артистов, с которыми мы в первую очередь понимаем друг друга на человеческом уровне», — заверил Берин.

При этом организатор мероприятий уточнил, что за годы работы пришел к тому, что с некоторыми звездами он не будет работать ни за какие деньги. Берин не стал бы с ними сотрудничать даже за дополнительный гонорар со стороны артистов. Продюсер назвал себя «динозавром» шоу-бизнеса и выразил мнение, что главным качеством артиста является порядочность.

«Многие артисты по той или иной причине, часто из-за востребованности, денег, карьерного взлета, теряют человеческие качества. Только из грязи в князи, непонятно на какой промежуток времени, — и тут же срывает голову», — пожаловался Берин.

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