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Анфиса Чехова объяснила, почему не работает в Новый год: «Денюжка не главное»

Телеведущая Анфиса Чехова заявила, что уже 20 лет не работает в Новый год

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Личный архив

Телеведущая Анфиса Чехова призналась в шоу «Звезды сошлись», что уже 20 лет не работает в Новый год.

Чехова подчеркнула, что это ее намеренный выбор. Артистка даже не может представить сумму, за которую бы согласилась вести мероприятие в этот праздник.

«Для меня просто денюжка не главное. Еще у меня день рождения за 10 дней до Нового года, поэтому я куда-то уезжаю на день рождения и остаюсь там на Новый год», — поделилась звезда.

Чехова уточнила, что певцам намного легче работать в Новый год, чем ведущим. По словам звезды, музыканты «отпевают» свой репертуар и едут дальше.

«А мы, ведущие, на каблуках всю ночь», — заявила Чехова.

Певец Шура вспомнил, как в одну новогоднюю ночь спел по две песни в 12 ночных клубах. Чехова отметила, что тоже припоминает этот день. По словам телеведущей, она тогда работала.

«Бесит! Вот рассказывает, как нам прекрасно!» — возмутилась телеведущая.

Чехова добавила, что не готовит еду на праздничный стол, а покупает ее. Ведущая программы Лера Кудрявцева призналась, что ей нравится нарезать салаты под новогодние фильмы.

Ранее Мария Кожевникова возмутилась из-за «голой» вечеринки Ивлеевой.

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