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В Лондоне попросили полицию вернуть дорожный знак с граффити Бэнкси

Власти в Лондоне попросили полицию вернуть дорожный знак с граффити Бэнкси

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Joe Brown/Reuters

Заместительница городского совета района Саутварк в Лондоне Саутуарка Жасмин Али обратились в полицию для возвращения знака «СТОП» с граффити стрит-арт-художника Бэнкси. Об этом сообщает Sky News.

Жасмин Али считает, что следует вернуть знак с граффити известного художника.

«Его нельзя было убирать, и мы хотели бы вернуть его, чтобы все жители могли наслаждаться прекрасной работой Бэнкси. Мы сообщили о снятии нашего знака в полицию, чтобы нам помогли вернуть его», — заявила заместительница городского совета.

На юге Лондона с уличного столба украли работу Бэнкси. Произведение представляло собой дорожный знак «СТОП», покрытый тремя военными дронами. Свое авторство Бэнкси подтвердил в соцсетях, и спустя час после этого она была украдена. Сотрудники полиции сообщили, что поставили на этом месте другой знак «СТОП» во избежание дорожных происшествий.

Работу украли двое неизвестных, приехавших к месту расположения знака на мотоцикле. Видео момента кражи опубликовали в сеть прохожие.

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