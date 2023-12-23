Юрий Батурин вспомнил, как встретил Новый год в реанимации

Кадр из фильма «Там, где не бывает снега»

Актер Юрий Батурин признался в шоу «Звезды сошлись», что однажды встречал Новый год в реанимации.

Батурин рассказал, что его ударили ножом в живот примерно в пять утра Нового года. Конфликт произошел из-за девушки.

По словам артиста, ранение было очень серьезное с большой потерей крови, однако его спас хирург по прозвищу Кощей. Артист уточнил, что ситуация не закончилась плачевно из-за его хорошей физической подготовки, которая помогла ему продержаться подольше во время операции.

«Я прихожу в себя в реанимации <…>. Думаю, как себя обозначить, что я пришел в себя. На всю реанимацию кричу: «С Новым годом!» Заходит санитарка, говорит: «Да какой Новый год! Рождество уже». Я неделю был в коме после ранения и пришел в себя в Рождество», — поделился актер.

Юрий Батурин дебютировал в кино в 2005 году в сериале «Адвокат». В его фильмографии более 110 работ. Он снялся в таких проектах, как «Беспринципные», «Союз Спасения», «Аутсайдер», «Страсти по Чапаю» «Метод Лавровой», «Вторжение», «Самара».

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