У Николая Дроздова началась ремиссия после химиотерапии

После химиотерапии у 86-летнего телеведущего Николая Дроздова началась ремиссия, и он пошел на поправку. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Издание уточняет, что показатели борющегося с онкологическим заболеванием Дроздова пришли в норму на фоне лечения, рак перестал прогрессировать. Сейчас, добавляет издание со ссылкой на жену телеведущего Татьяну Петровну, врачи особенно следят за его сердцем, поскольку после пройденного лечения есть незначительные отклонения.

Новый год Дроздовы, по словам Татьяны Петровны, будут встречать вдвоем на дачном участке, а елку ставить не будут.

«В этом году обойдемся веточкой, а елочки есть и на участке, только к ним трудно сейчас подойти — много снега», — рассказала она.

В начале декабря друг Дроздова художник Константин Мирошник заявил, что телеведущий не рассказывал ему о химиотерапии.

Дроздов, по словам Мирошника, живет полной жизнью, часто встречается со своими друзьями.

Ранее ученые выяснили, что ежедневный прием прополиса может замедлять старение.