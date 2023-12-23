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Лолита рассказала, как выбирала наряд на вечеринку Ивлеевой

Певица Лолита вступилась за вечеринку Ивлеевой и назвала ее ироничной

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Лолита Милявская вступилась за раскритикованную «голую» вечеринку блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой и рассказала, как выбирала наряд на мероприятие. О вечеринке артистка порассуждала в своем Telegram-канале.

По ее словам, в стенах клуба «Мутабор» не происходило ничего непристойного, а она имела возможность пообщаться с друзьями. Проверки мероприятия на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) она считает организованным хейтом.

«Когда ты в 60 приходишь на такое событие, это один из немногих вариантов услышать и увидеть твоих друзей под 60 или на десять лет младше. И самое главное, что за это время, что вы не виделись, ты всю вечеринку, пока молодежь отплясывает, просто рассказываешь, что у тебя произошло за эти десять лет», — поделилась она.

Направленность вечеринки Лолита назвала ироничной, иначе 60-летних артистов на нее бы не позвали. Она уточнила, что полупрозрачный белый комбинезон, который певица надела в «Мутабор», лежал у нее последние два года.

«А потом посмотрела, что бы еще такого надеть, чтобы не видно было дефекты тела. Нашла пояс для чулок. Чулки терпеть не могу, как и каблуки. Взяла и прикрыла живот. Получился нарядик смешной», — рассказала она.

В итоге вечеринка певице понравилась, и наряд, призналась Лолита, она готова надеть на 70-летие.

Накануне у Филиппа Киркорова предложили отобрать звание народного артиста России после вечеринки Насти Ивлеевой в «Мутаборе».

Ранее актер Павел Деревянко поддержал предложение загнать всех мажоров в деревню, как это показано в фильме «Холоп 2».

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