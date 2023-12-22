В Москве пройдет фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев»

Второй Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев» пройдет в московском Цифровом деловом пространстве 23-25 февраля 2024 года. В программе мероприятия — около 20 картин о действующих лицах специальной военной операции на Украине, а именно солдатах, врачах, волонтерах, военкорах и деятелях мира культуры. Авторами фильмов выступили в том числе независимые документалисты и зарубежные режиссеры. В рамках фестиваля также пройдут встречи с создателями и героями картин, круглые столы с экспертами.

Первый фестиваль «Время героев» стартовал в феврале 2023 года, его участниками стали телеведущий Борис Корчевников, актриса Яна Поплавская, актер Александр Мартынов и другие знаменитости. В течение прошедшего года мероприятие прошло во многих городах страны — Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, а также посетило Донбасс. Помимо этого, фестиваль был организован на территории Турции. В общей сложности мероприятие посетили более 11 тыс. человек.

Также в рамках первого фестиваля состоялись выступления музыкантов — Юлии Чичериной, Юты, Марианны Васильевой и других.

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