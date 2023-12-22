Айза предположила, что ее кошку украли в Таиланде ради выкупа

Блогер Айза в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что так и не нашла свою кошку Юки, которая пропала с виллы девушки в Таиланде.

По словам блогера, на Бали часто похищают породистых животных, чтобы потребовать выкуп от их хозяев. Айза выразила надежду, что с кошкой породы сфинкс так и произошло. При этом Айза призналась, что сын Сэм от рэпера Гуфа очень тяжело переживает пропажу Юки.

«Он так страдает! Юки для него не просто домашнее животное, он спать не может без нее, в прямом смысле этого слова. Он сильно переживает потерю. Расклеили объявления, ждем звонка. Надеемся, что украли в целях выкупа», — написала Айза.

Позже она сняла видео, на котором блогер вместе с Сэмом расклеивают объявления по острову с целью найти пропавшего питомца.

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