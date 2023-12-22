Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Айза предположила, что ее кошку украли в Таиланде ради выкупа

Блогер Айза заявила, что сын от Гуфа тяжело переживает пропажу кошки

close
100%
Из личного архива Айзы

Блогер Айза в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что так и не нашла свою кошку Юки, которая пропала с виллы девушки в Таиланде.

По словам блогера, на Бали часто похищают породистых животных, чтобы потребовать выкуп от их хозяев. Айза выразила надежду, что с кошкой породы сфинкс так и произошло. При этом Айза призналась, что сын Сэм от рэпера Гуфа очень тяжело переживает пропажу Юки.

«Он так страдает! Юки для него не просто домашнее животное, он спать не может без нее, в прямом смысле этого слова. Он сильно переживает потерю. Расклеили объявления, ждем звонка. Надеемся, что украли в целях выкупа», — написала Айза.

Позже она сняла видео, на котором блогер вместе с Сэмом расклеивают объявления по острову с целью найти пропавшего питомца.

Ранее звезда «Триггера» рассказал, зачем обращался к психологу.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами