Ирина Винер о Киркорове: «Настоящий герой России»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер сделала комплимент певцу Филиппу Киркорову, который принял участие в концерте «Мы верим твердо в героев спорта». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

«Вот настоящий Герой России, понятно? Потому что все смылись, а он здесь поет! Он настоящий герой и достоин всего самого лучшего. Молодец. Самый красивый мужчина в мире», — заявила Винер.

Издание отмечает, что в конце выступления исполнитель подошел к тренеру и вручил ей букет цветов.

В ноябре сообщалось, что Киркоров станцевал стриптиз во время своего выступления на фестивале Best Music Fest в Дубае, а перед этим музыкант признался в любви тренеру Ирине Винер.

«Я вас обожаю! Спасибо большое за то, что вы сегодня с нами и поддерживаете», — обратился к 75-летней Винер исполнитель, опустившись на одно колено.

Он добавил, обращаясь к главному тренеру по художественной гимнастике сборной России, что у нее всегда был хороший вкус.

«В вашем лице я хочу поприветствовать всех женщин... Боже, сколько вас, красивых!» — подчеркивал Киркоров.

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