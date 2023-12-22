«Пацан, сечешь, о чем я?»: Фандера о роли сына в «Слове пацана»

Актриса Оксана Фандера в своем Telegram-канале поддержала сына Ивана Янковского после успеха сериала «Слово пацана».

«Да, мы похожи, но я как ты не умею. Спасибо тебе, что плачу, и вижу в тебе всех самых дорогих мне людей. Ты мой герой. Береги своих, а они сберегут тебя. Пацан, сечешь о чем я? Спасибо. Люблю. Горжусь», — написала Фандера.

С 1990 года Филипп Янковский женат на Оксане Фандере. У них двое детей: Иван (1990 год) и Елизавета (1995 год). Дети артистов пошли по их стопам и оба снимаются в кино.

21 декабря вышел в сеть последний эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», серию можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. Режиссер Жора Крыжовников принял решение переснять две последние серии проекта после того, как в сеть утекли седьмая и восьмая серии. Он мотивировал свое решение желанием внести некоторые изменения.

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