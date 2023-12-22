Адвокат назвал налоговую проверку Лерчек рутинной ситуацией

Адвокат блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Константин Третьяков заявил, что получил уведомление от ФНС о начале проверки за 2022 год. Его слова передает Super.ru.

«Это абсолютно рутинная ситуация, никак не связанная с уголовным делом. Повседневная работа налоговых органов. Никаких конкретных претензий к нам нет», — признался защитник.

Он назвал странными сообщения о том, что с блогерши планируют взыскать 250 млн рублей и отметил, что налоговая проверка только началась. По словам Третьякова, Чекалина пока не направляла документы налоговой. Он понадеялся, что «никто заранее не предопределил сумму взыскания».

Накануне Telegram-канал 112 заявлял, у Лерчек обнаружили долг размером примерно 250 млн рублей в рамках новой налоговой проверки. Источник издания отмечал, что блогерша скрыла доходы, полученные от аффилированных с ней лиц.

В ноябре Telegram-канал Shot сообщил о том, что блогерша погасила долг в 296 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. По данным издания, семья Чекалиных смогла оплатить накопившийся долг после того, как 10 ноября со счета блогерши сняли арест. Shot подчеркнул, что до этого Лерчек уже оплачивала другой штраф в размере 311 млн рублей.

В марте Лерчек стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

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