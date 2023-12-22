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Звезда «Триггера» рассказал, зачем обращался к психологу

Актер Анатолий Руденко признался, что сталкивался с промежуточной депрессией

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Актер Анатолий Руденко признался, что у него бывали ситуации, когда «совсем опускались руки». Этим артист поделился с изданием Teleprogramma.pro.

«Такое бывает, временное затмение, но вдруг кто-то на улице случайно заметит, поблагодарит за работу, и это мгновенно может вернуть к жизни, спасая от промежуточной депрессии», — заявил звезда «Триггера».

Руденко считает, что у представителей актерской профессии подобного рода дни происходят чаще — появляется ощущение неуверенности в себе, чувство ненужности и различные сомнения. Он также отметил, что обращался к психологам за помощью.

«Не к таким радикальным, как герой Макса (Максима Матвеева в сериале «Триггер». — «Газета.Ru»), но могу сказать, что мне везло на хороших психологов. Они помогали решать важные вопросы и изменили мое отношение к этой профессии», — подчеркнул актер.

Сериал «Триггер» рассказывает о психологе Артеме Стрелецком, который предпочитает использовать в своей работе метод «шоковой» терапии. Герой использует различные провокации, активируя в психике клиентов желание разобраться со своими проблемами за один-два сеанса. В результате своих методов Стрелецкий оказывается в центре скандала, за который его приговаривают к тюремному заключению.

Ранее сообщалось, что звезда «Реальных пацанов» женился.

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