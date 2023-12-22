Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае ради получения звания заслуженного артиста России

Певец Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае ради получения звания заслуженного артиста РФ в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.

По данным канала, торжественная церемония награждения пройдет в Москве в институте имени Гнесиных 24 декабря. На этот же день был запланирован концерт музыканта в Дубае, но Пенкин спешно отменил мероприятие. Теперь фанатам придется ждать до июня 2024 года.

Новость о присвоении звания Пенкин узнал во время гастролей в Вологде. Пенкин отметил, что впервые на гастролях сможет сказать, что стал заслуженным артистом.

«Я рад этому событию, потому что я долго этого ждал. Уже можно было, как говорят, народного получить, но, видите… Слава богу, что это произошло. Надо просто идти вперед, работать, радовать новыми песнями, новым шоу, новыми концертами, любить, общаться со зрителями, петь живьем», — говорил он.

Ранее в Дубае отменили концерт певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом).