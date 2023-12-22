Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме похвалили создателей сериала «Слово пацана»

Депутат Попов назвал полезным и интересным сериал «Слово пацана»

close
100%
Тумач Продакшн

Член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов высоко оценил сериал «Слово пацана», назвав его интересным и полезным, а создателей – «молодцами» и «красавчиками». В беседе с НСН Попов заявил, что увидел в сериале много знакомого.

По мнению депутата, сериал напоминает россиянам об эпохе, в которой они жили.

«Я узнал там много для себя знакомых моментов. Мне кажется, было опрометчиво сразу же что-то требовать запрещать. Это полезный, интересный сериал», — сказал Попов.

Говоря о возможном выходе второго сезона, он счел это вопросом бизнеса, подчеркнув, что решение за создателями картины.

«Это маркетинг, бизнес. Если ребята захотят, то снимут. Ребята творческие, молодцы. Крыжовников красавчик!» — заключил депутат.

Напомним, сценарист сериала Андрей Золотарев рассказал, что историй про героев картины хватит еще на два сезона. Рассуждая о смысле сериала, она назвал его «простой историей» о том, что зло всегда возвращается злом.

Ранее специалисты назвали главные российские фильмы 2023 года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами