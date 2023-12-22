В Госдуме похвалили создателей сериала «Слово пацана»

Член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов высоко оценил сериал «Слово пацана», назвав его интересным и полезным, а создателей – «молодцами» и «красавчиками». В беседе с НСН Попов заявил, что увидел в сериале много знакомого.

По мнению депутата, сериал напоминает россиянам об эпохе, в которой они жили.

«Я узнал там много для себя знакомых моментов. Мне кажется, было опрометчиво сразу же что-то требовать запрещать. Это полезный, интересный сериал», — сказал Попов.

Говоря о возможном выходе второго сезона, он счел это вопросом бизнеса, подчеркнув, что решение за создателями картины.

«Это маркетинг, бизнес. Если ребята захотят, то снимут. Ребята творческие, молодцы. Крыжовников красавчик!» — заключил депутат.

Напомним, сценарист сериала Андрей Золотарев рассказал, что историй про героев картины хватит еще на два сезона. Рассуждая о смысле сериала, она назвал его «простой историей» о том, что зло всегда возвращается злом.

Ранее специалисты назвали главные российские фильмы 2023 года.