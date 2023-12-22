Пришедшего к Ивлеевой в одном носке рэпера осудили за пропаганду ЛГБТ*

Рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) оштрафовали и арестовали на 15 суток после того, как музыкант пришел в одном носке на половом органе на вечеринку к блогерше Насте Ивлеевой. Об этом сообщается в Telegram-канале »Московские суды общей юрисдикции».

Заседание в Лефортовском районном суде города Москвы состоялось 22 декабря 2023 года. Василева осудили за нарушение общественного порядка, грубую нецензурную брать и распространение в соцсетях публикаций, которые «направлены на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в массовой информации сетей интернет».

Его признали виновным ч.2 ст.20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), за что дали 15 суток административного ареста. Васильева также оштрафовали на 200 тыс. рублей по ч.3 ст.6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»).

Недавно рэпер Vacio признался в своем Telegram-канале, что ему дали 15 суток административного ареста.

»[Пофиг], спортом позанимаюсь, книги почитаю. Ха-ха-ха. Всем пис», — отметил он.

В то же время представитель артиста Илья Филимонов не стал комментировать «Газете.Ru» новость об административном аресте рэпера. Он ответил лишь фразой: «Комментариев не даем».

В среду, 20 декабря, в клубе «Мутабор» прошла вечеринка блогера Насти Ивлеевой. Журналистка Ксения Собчак предпочла для вечера прозрачное платье бренда Sorelle. Под него блогер надела черные стринги, а от лифчика отказалась. Образ она дополнила сумкой со стразами и браслетом. На фото она позировала вместе с рэпером Vacio. Гостями вечера также стали Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита, Оксана Самойлова, Джиган и многие другие.

Ранее сообщалось, что концерт Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) отменили в Дубае