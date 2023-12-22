Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Леонид Агутин вернулся к работе после операции по удалению тромба

Певец Леонид Агутин снялся в шоу с женой после операции по удалению тромба

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Певец Леонид Агутин появился на съемках новогоднего шоу Kion «Я тебя люблю — Je t'aime». Видео с площадки опубликовано в Telegram-канале «СтарХит».

О госпитализации Агутина стало известно 8 декабря. Опасное состояние врачи обнаружили, когда музыкант приехал в больницу сделать обезболивающую блокаду перед концертом. 3 января Агутин должен выступить в Сочи, 5 января — в Дубае. Эти концерты, как и предновогодние корпоративы Агутина, оказались под угрозой отмены.

12 декабря Леониду Агутину прописали пожизненный прием разжижающих кровь препаратов после операции по удалению блуждающего тромба. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник. По данным канала, артист чувствует себя хорошо и уже вернулся к работе и готовится к новогодним корпоративам.

Источник из окружения Агутина уточнил, что операция на сосудах ног прошла хорошо, однако теперь певцу необходимо принимать антикоагулянты, которые будут разжижать кровь и предотвращать образование новых тромбов.

Ранее Алексей Воробьев рассказал, откуда черпает вдохновение.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами