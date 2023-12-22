Леонид Агутин вернулся к работе после операции по удалению тромба

Певец Леонид Агутин появился на съемках новогоднего шоу Kion «Я тебя люблю — Je t'aime». Видео с площадки опубликовано в Telegram-канале «СтарХит».

О госпитализации Агутина стало известно 8 декабря. Опасное состояние врачи обнаружили, когда музыкант приехал в больницу сделать обезболивающую блокаду перед концертом. 3 января Агутин должен выступить в Сочи, 5 января — в Дубае. Эти концерты, как и предновогодние корпоративы Агутина, оказались под угрозой отмены.

12 декабря Леониду Агутину прописали пожизненный прием разжижающих кровь препаратов после операции по удалению блуждающего тромба. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник. По данным канала, артист чувствует себя хорошо и уже вернулся к работе и готовится к новогодним корпоративам.

Источник из окружения Агутина уточнил, что операция на сосудах ног прошла хорошо, однако теперь певцу необходимо принимать антикоагулянты, которые будут разжижать кровь и предотвращать образование новых тромбов.

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