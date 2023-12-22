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На реставрацию музея Чернышевского потратят на 14 миллионов рублей больше

В Саратове на реставрацию музея Чернышевского потратят почти 50 млн рублей

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РИА Новости

Министерство культуры России увеличило сумму средств, которые планируется потратить на реставрацию дома в Саратове, в котором родился критик и писатель Николай Чернышевский. Об этом сообщает РИА Новости.

В октябре на портале госзакупок Минкульт объявил конкурс на «проведение реставрационных работ и приспособлению к современному использованию на объекте культурного наследия федерального значения «Дом, в котором родился Чернышевский Николай Гаврилович в 1828 году» с начальной ценой в 35,7 млн руб.

Теперь конкурс отменен и объявлен новый — с суммой на реставрацию музея до 49,9 млн руб. Работы нужно завершить к 1 ноября 2025 года.

Итоги конкурса госзаказчик подведет 23 января 2024 года.

Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889) родился в Саратове, в 1846 году поступил на историко-филологическое отделение философского факультета Петербургского университета. После выпуска несколько лет преподавал в Саратовской гимназии, затем окончательно переехал в Петербург с женой. Подробнее об аресте Чернышевского, следствии по его делу и ссылке — в материале «Газеты.Ru».

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