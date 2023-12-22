Канье Уэст захотел построить мегаполис на Ближнем Востоке

Американский рэпер Канье Уэст, называющий себя Йе, захотел построить мегаполис на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета New York Post.

Город под названием DROAM должен будет, по планам Канье Уэста, в два раза превосходить Нью-Йорк — он будет располагаться на 40,5 тыс. га.

Сейчас музыкант находится в поисках менеджеров, строителей, архитекторов, инженеров и подрядчиков, которые займутся его проектом.

В какой именно стране Уэст хочет заняться строительством, он не уточняет.

Накануне Канье Уэста, страдающего от биполярного расстройства, заподозрили в новом нервном срыве, поскольку он снова выкрикивал антисемитские высказывания, посылал известные бренды и сравнивал себя с Иисусом Христом и Гитлером.

Также он заявил, что «сионисты» якобы завладели всеми банками, больницами и частными школами в Лос-Анджелесе.

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