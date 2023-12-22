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Канье Уэст захотел построить мегаполис на Ближнем Востоке

Рэпер Канье Уэст захотел построить город DROAM на Ближнем Востоке

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Michael Wyke/AP

Американский рэпер Канье Уэст, называющий себя Йе, захотел построить мегаполис на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета New York Post.

Город под названием DROAM должен будет, по планам Канье Уэста, в два раза превосходить Нью-Йорк — он будет располагаться на 40,5 тыс. га.

Сейчас музыкант находится в поисках менеджеров, строителей, архитекторов, инженеров и подрядчиков, которые займутся его проектом.

В какой именно стране Уэст хочет заняться строительством, он не уточняет.

Накануне Канье Уэста, страдающего от биполярного расстройства, заподозрили в новом нервном срыве, поскольку он снова выкрикивал антисемитские высказывания, посылал известные бренды и сравнивал себя с Иисусом Христом и Гитлером.

Также он заявил, что «сионисты» якобы завладели всеми банками, больницами и частными школами в Лос-Анджелесе.

Ранее певица «Ангина» рассказала о психологической травме на проекте «Фабрика звезд».

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