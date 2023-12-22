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Лолита раскрыла, как проведет январские выходные

Певица Лолита Милявская рассказала, что уедет в Болгарию

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская рассказала, что отправится в Болгарию на январские праздники. Об этом сообщает Prozvezd.

Милявская планирует навестить семью и «привести себя в порядок» на спа-процедурах. Артистка хочет провести там десять дней. По словам певицы, сейчас она не может отдохнуть из-за плотного графика. Она рассказала, что ежедневно проводит концерты или снимается в различных проектах.

Певица отметила, что устала из-за плотного графика. Из-за концертов у Лолиты возникли проблемы с горлом, которые мешают ей записывать новые треки. Милявская хочет дать горлу восстановиться и уже в 2024 году снова приступить к работе в студии.

Лолита также призналась, что поддерживает себя в форме с помощью бассейна. Артистка старается регулярно ходить на плавание, чтобы следить за своим здоровьем. По словам звезды, без спорта ее позвоночник «даст о себе знать» во время гастролей, съемок и других поездок. Она добавила, что плавание также помогает снять нагрузку, появившуюся после длительного ношения каблуков.

Ранее Лолита Милявская назвала смешным дресс-код вечеринки Ивлеевой.

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