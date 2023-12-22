Лолита рассказала, как поддерживает себя в форме

Певица Лолита Милявская призналась, что поддерживает себя в форме с помощью бассейна. Об этом сообщает Prozvezd.

Милявская призналась, что старается регулярно ходить на плавание, чтобы следить за своим здоровьем. По словам артистки, без спорта ее позвоночник «даст о себе знать» во время гастролей, съемок и других поездок. Она добавила, что плавание также помогает снять нагрузку, появившуюся после длительного ношения каблуков.

«Нужно ходить в бассейн, чтобы организм не дал сбой. Вы же не хотите видеть на сцене шаркающую старушку на каблучках? Мне и самой этого не хочется», — отметила исполнительница.

Лолита призналась, что устала из-за плотного графика. Из-за концертов у нее возникли проблемы с горлом, которые мешают ей записывать новые треки.

«Поэтому я решила, что в этом году к студии больше подходить не буду. Понимаю, что с таким горлом записывать новые песни нельзя. Вот, сейчас отдохну, горло восстановится, тогда можно и в студию идти», — рассказала артистка.

Лолита Милявская начала свою карьеру в 1985 году в театре Александра Беляева. Позже она начала работать в Одесской филармонии, где познакомилась с Александром Цекало. В 1985 году Цекало и Милявская создали поп-группу «Кабаре-дуэт «Академия». В 2000-м звезда стала заниматься сольной карьерой.

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