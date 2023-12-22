Селена Гомес рассказала о требованиях к партнеру

Певица Селена Гомес рассказала о своих требованиях к партнеру. Ее интервью Vogue México цитирует Page Six.

31-летняя артистка заявила, что приоритетом для нее является сохранение самоуважения и открытое обсуждение своих чувств.

«Трудно найти кого-то, кто будет выслушивать вас и заботиться о вас. Но когда это происходит, это прекрасно, вы захотите, чтобы эти отношения были здоровыми», — рассказала о своих потребностях она.

Кроме того, в публикации подтверждается, что на протяжении последних шести месяцев Гомес встречается с музыкальным продюсером Бенни Бланко.

Бланко и Гомес знакомы с 2019 года — вместе они работали над песней «I Can't Get Enough» и после долго дружили.

7 декабря Гомес впервые рассказала о Бланко в социальных сетях, назвав его «своим всем» и «лучшим, что с ней происходило в жизни».

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