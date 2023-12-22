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Звезда «Мажора» объяснил, почему почти забросил спорт

Актер Денис Шведов заявил, что почти забросил спорт из-за плотного графика

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Актер Денис Шведов признался в беседе с Hello!, что практически забросил спорт.

Шведов объяснил, что практически не занимается спортом из-за плотного графика. Артист часто устает от наплыва проектов. По словам актера, у него нет сил. Он планирует снова вернуться в спортзал в январе.

Шведов уверен, что спорт и правильное питание является «инвестицией в себя». Как отметил актер, грамотный рацион необходим для элементарной заботы о себе.

«Ведь это (спорт), в отличие от вечеринок, необходимо для профессии. Недавно я завершил работу в одном проекте, где много трюковых и экшен-сцен — я бы и половины всего этого не сделал, если бы не занимался спортом. Летом была съемка со сценой драки с двадцатью китайцами на мечах. Да и из «Последнего героя» я бы сразу вылетел, если бы до него, во время пандемии, не занимался йогой», — поделился актер.

Шведов окончил Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина в 2006 году. Через год он дебютировал в кино. В фильмографии актера более 65 проектов. Он снялся в таких картинах, как «Мажор», «Оффлайн», «Иванько», «Доктор Преображенский».

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