Звезду фильмов «Форсаж» обвинили в насилии

Экс-ассистентка Вин Дизеля, работавшая с ним на съемках фильма «Форсаж 5», подала на него в суд, утверждая, что актер сексуально домогался ее. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам девушки, инцидент произошел в сентябре 2010 года. В обязанности ассистентки входили сопровождение актера на вечеринках, а также участие в фотосъемках.

В исковом заявлении отмечается, что как только люди покинули номер Дизеля, он схватил ассистентку за запястья, начал трогать ее за грудь и целовать, несмотря на просьбы остановиться.

Также в заявлении говорится о том, что Дизель «мастурбировал перед девушкой, несмотря на ее сопротивление».

Спустя несколько часов после произошедшего ассистентке позвонила сестра актера и глава его компании и сообщила девушке о том, что она уволена.

До этого испанская журналистка Рут Баса обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии, которое якобы имело место в 1995 году.

Журналистка обратилась в испанскую полицию с заявлением, что она стала жертвой насилия со стороны французского актера почти 30 лет назад. По ее словам, на момент преступления ей было 23 года, когда она брала интервью у актера в Париже.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп приедет в Россию.