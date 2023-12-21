Адвокат Лерчек о новых задолженностях блогерши: «Завтра не будет уже»

Адвокат Валерии Чекалиной (Лерчек) Константин Третьяков уверил в беседе с «Пятым каналом», что блогерша в скором времени разберется с новыми задолженностями.

Третьяков объяснил, что у Лерчек есть «относительно небольшой хвостик» — финансовые недоимки, оставшиеся с момента погашения основного долга.

«Поэтому эта недоимка, если она сейчас есть, она будет погашена автоматически в ближайшее время. Завтра не будет уже», — заявил адвокат.

21 декабря Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что Чекалина снова оказалась должна Федеральной налоговой службе. На данный момент долг блогерши составляет 4 млн рублей. Издание предполагает, что задолженность накопилась из-за неуплаченных до 1 декабря имущественных налогов, а также отчислений с ИП.

В ноябре Life со ссылкой на Shot сообщил о том, что блогерша погасила долг в 296 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. По данным издания, семья Чекалиных смогла оплатить накопившийся долг после того, как 10 ноября со счета блогерши сняли арест. Shot подчеркнул, что до этого Лерчек уже оплачивала другой штраф в размере 311 млн рублей.

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