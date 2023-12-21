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Суд отклонил иск Киркорова из-за налога на квартиру

РИА: Мосгорсуд отклонил иск Филиппа Киркорова из-за налога на квартиру

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Московский городской суд отклонил иск певца Филиппа Киркорова к столичному департаменту городского имущества (ДГИ). Об этом сообщает РИА Новости.

Киркоров подал иск на департамент городского имущества в 2022 году. Артист попытался оспорить в суде ошибку при подсчете налогов на его квартиру в центре Москвы. Как заявлял адвокат звезды, у артиста обнаружили «лишние долги».

По данным РИА Новости, Киркоров «просил установить по состоянию на 1 января 2021 года кадастровую стоимость квартиры, собственником которой он является, в размере 229 477 000 рублей». Сам же долг составлял 318 042 513 рублей. Была проведена экспертиза, которая не показала нарушений.

21 декабря 2023 года суд отказал в удовлетворении иска и потребовал взыскать с Киркорова в пользу ДГИ почти 23 тысячи рублей в счет оплаты судебной экспертизы. Как отмечает издание, решение суда может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в течение месяца.

В ноябре сообщалось, что Киркоров задолжал налоговой службе долг в сумме 5,5 млн рублей.

Ранее суд оставил без движения иск Киркорова к Успенской.

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