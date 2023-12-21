Бывший ведущий «Дома-2» раскритиковал сериал «Слово пацана»

Телеведущий и бывший участник шоу «Битва экстрасенсов» Влад Кадони заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не смотрел и не будет смотреть сериал «Слово пацана».

По мнению Кадони, сериал собрал восторженные отзывы из-за того, что многие не жили в те времена. Он отметил, что в 90-е царил хаос, беспредел и разгул маргинальности.

«Единицы из той «тусовки» думали о будущем и молодежи, а большинство просто играли во власть. Играло кровью. Можно было выйти за хлебом и не вернуться никогда», — заявил телеведущий.

Как уточнил Кадони, он не считает, что сериал вредит молодому поколению. Однако, по его мнению, этот проект подчеркивает безграмотность и незнание истории молодежи.

«Про Уэнздей забыли и про это забудут. И судя по мнениям о сериале, и половину того реального п….ца, что был, не показали. Романтика одна», — заключил Кадони.

В декабре телеведущая Ольга Бузова раскритиковала сериал «Слово пацана» за пропаганду криминального поведения. По словам телеведущей, взрослые могут понять, что криминал внутри членов банды сериала не приведет героев ни к чему хорошему.

Ранее Сергей Гармаш сравнил «Слово пацана» с «Бесами» Достоевского.