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Анастасия Костенко рассказала о переживаниях во время новой беременности

Блогер Анастасия Костенко призналась, что волнуется из-за беременности

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kostenko.94/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер и модель Анастасия Костенко в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что волнуется из-за своей беременности.

«Некоторые спрашивают, а как я вообще отдыхаю...Во сне! Успокаиваю себя, что рожу и сразу на отдых, как более или менее в себя приду. Главное — доносить до безопасного срока, а это еще шесть недель», — отметила Костенко.

Девушка напомнила, что находится на 31-й неделе беременности. По словам супруги Дмитрия Тарасова, ее живот стал острым и «растет со скоростью света». Костенко отметила, что до встречи с ребенком ее отделяют считанные недели. При этом блогер пожаловалась, что дела у нее расписаны на много месяцев вперед.

Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. В их семье родилось трое детей — сын Алексей и дочери Милана и Ева. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью. В сентябре Костенко призналась, что станет матерью в четвертый раз.

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