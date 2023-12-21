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«Был снег без снега»: сценарист «Слова пацана» раскрыл причину пересъемки финала

Сценарист Золотарев: первый вариант финала «Слова пацана» снимался не в ту погоду

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Тумач Продакшн

Финал сериала «Слово пацана» переснимался по нескольким причинам. Первая – это технические сложности, которые возникли из-за того, что съемка велась не в ту погоду, рассказал сценарист Андрей Золотарев в пресс-центре НСН.

«Есть отдельные технические сложности, которые связаны с тем, что мы снимали не в ту погоду – там был снег без снега, — пояснил он. — Если сейчас сравнить ту серию, которую незаконно выложили (не надо ее смотреть, пожалуйста), можно увидеть, что в одном случае выглядит все более натурально. Нам не очень нравились не очень натуральные съемки».

Еще одной причиной Золотарев назвал желание сценаристов закрыть все важные сюжетные линии, чего не было в первом варианте. По его словам, после принятого решения сценаристы переписали отдельные линии персонажей и представили их на суд продюсерам.

«Это был большой репутационный риск для них, они на него пошли и не прогадали», – заключил сценарист.

Напомним, режиссер сериала Жора Крыжовников решил переснять две последние серии проекта после того, как в сеть утекли седьмая и восьмая серии, финал сериала уже вышел в сеть.

Психиатр ранее оценил, может ли «Слово пацана» вызвать всплеск преступности среди подростков.

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