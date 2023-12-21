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Психиатр оценил, может ли «Слово пацана» вызвать всплеск преступности среди подростков

Психиатр Шуров: «Слово пацана» не может вызвать всплеск преступности

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Тумач Продакшн

Отдельный сериал о бандитизме, в том числе, «Слово пацана. Кровь на асфальте», не может вызвать всплеск преступности среди подростков. Об этом kp.ru рассказал психиатр Василий Шуров.

Он отметил, что в подростковом периоде люди пытаются сформировать свою личность под кумира или авторитета. В определенное время к ним могут относиться, например, космонавты и спортсмены, уточнил психиатр.

«А когда градус чернухи в СМИ зашкаливает, подростки с антисоциальными чертами личности, конечно, будут это копировать. И это не проблема сериала «Слово пацана» или «Бригады». Тут к одному отдельно взятому сериалу цепляться нельзя. Школа оказывает образовательные услуги, но не занимается формированием личности. Родители пытаются откупиться от детей, соревнуясь с другими семьями в образе жизни. Полиция не занимается подростками до момента, пока они что-то не натворят. В СМИ — бесконечный вал насилия, с утра до вечера», — отметил эксперт.

По его мнению, проблему подростковой преступности нельзя «повесить» на какой-то конкретный сериал.

19 декабря журналист Роберт Гараев и автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» признался, что предсказывал популярность слова «чушпан» еще до выхода сериала «Слово пацана».

Ранее сценарист «Слова пацана» признался, что боится доброго кино.

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