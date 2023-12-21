Финал шоу «Фантастика» будет посвящен Дмитрию «Пухляшу» Красилову

Два финальных выпуска шоу «Фантастика» посвятят «самому позитивному» члену жюри телешоу Дмитрию Красилову, который получил прозвище «Пухляш». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

«Дима был душой проекта, неравнодушным, максимально включенным в съемочный процесс. Неподражаемым в жюри и на сцене, куда без конца выскакивал, чтобы показать участникам новые танцевальные движения. Праздничная атмосфера «Фантастики» — во многом его заслуга», — заявил продюсер Первого канала Дмитрий Аксюта.

Заключительный выпуск шоу «Фантастика» покажут на телеканале 29 декабря — в этот же день объявят имя победителя шоу. Аксюта уточнил, что у шоураннеров проектов «Дуэты» и «Финал» осталось два отснятых выпуска с Красиловым, которые еще не вышли в эфир. «Дуэты» покажут 22 декабря: в рамках передачи впервые с участниками шоу будут выступать артисты под аватарами. Например, певец Хабиб споет вместе с Фрекен-бок.

Ранее Бикович рассказал о страхе перед съемками продолжения «Холопа».