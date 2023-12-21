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Финал шоу «Фантастика» будет посвящен Дмитрию «Пухляшу» Красилову

Финальные выпуски шоу «Фантастика» посвятят члену жюри Дмитрию Красилову

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Little Big/YouTube

Два финальных выпуска шоу «Фантастика» посвятят «самому позитивному» члену жюри телешоу Дмитрию Красилову, который получил прозвище «Пухляш». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

«Дима был душой проекта, неравнодушным, максимально включенным в съемочный процесс. Неподражаемым в жюри и на сцене, куда без конца выскакивал, чтобы показать участникам новые танцевальные движения. Праздничная атмосфера «Фантастики» — во многом его заслуга», — заявил продюсер Первого канала Дмитрий Аксюта.

Заключительный выпуск шоу «Фантастика» покажут на телеканале 29 декабря — в этот же день объявят имя победителя шоу. Аксюта уточнил, что у шоураннеров проектов «Дуэты» и «Финал» осталось два отснятых выпуска с Красиловым, которые еще не вышли в эфир. «Дуэты» покажут 22 декабря: в рамках передачи впервые с участниками шоу будут выступать артисты под аватарами. Например, певец Хабиб споет вместе с Фрекен-бок.

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