Бикович рассказал о страхе перед съемками продолжения «Холопа»

Актер Милош Бикович рассказал корреспонденту NEWS.RU, что ему было страшно сниматься в продолжении «Холопа» из-за боязни не оправдать ожидания зрителей.

«Да, мне было страшно сниматься в продолжении, но, прочитав сценарий, я увидел эти вещи, о которых уже сказал. Сценаристы, режиссеры и авторы сделали очень тяжелую работу: они смогли превзойти самих себя», — признался актер.

Бикович пояснил, что при работе над продолжением перед командой была поставлена серьезная задача — сделать вторую часть лучше первой.

«С одной стороны, зрителю надо дать те же ощущения, с которыми он покинул кинотеатр в прошлый раз, а с другой — удивить. И в тот момент, когда зритель подумает, что он может предугадать, что сейчас произойдет, мы меняем обстановку, меняем мир. В итоге кино получается еще роскошнее и еще смешнее», — отметил актер.

Картина «Холоп» вышла в 2019 году, собрав в прокате три миллиарда рублей. Она долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия «Чебурашка». Съемки сиквела «Холопа» завершились летом 2023 года в Петербурге. Премьера «Холопа-2» запланирована на 1 января 2024 года.

Ранее стало известно, когда выйдет продолжение «Чебурашки» в кино.