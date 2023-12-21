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Настю Ивлееву захотели проверить на пропаганду ЛГБТ* после голой вечеринки в «Мутаборе»

Блогера Ивлееву призвали проверить на пропаганду ЛГБТ из-за вечеринки без одежды

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Представители общественных организаций «Зов народа» и ФПБК (Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией. — «Газета.Ru») обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить блогера Настю Ивлееву на предмет пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Общественники считают, что вечеринка в столичном клубе «Мутабор» с «практически голым» дресс-кодом — это «чертовщина» и «бесовщина». Они убеждены, что устраивать подобные веселье в разгар СВО нельзя. Также общественников смутили наряды посетителей вечеринки: например, рэпер Vacio пришел на мероприятие в одном носке, едва прикрывающем половой орган артиста.

В среду, 20 декабря, в клубе «Мутабор» прошла вечеринка блогера Насти Ивлеевой. Журналистка Ксения Собчак предпочла для вечера прозрачное платье бренда Sorelle. Под него блогер надела черные стринги, а от лифчика отказалась. Образ она дополнила сумкой со стразами и браслетом. На фото она позировала вместе с рэпером Vacio. Гостями вечера также стали Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита, Оксана Самойлова, Джиган и многие другие.

Ранее Ивлеева спровоцировала слухи о романе с молодым манекенщиком.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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